Il metodo della colla per i furti negli appartamenti, a Caltanissetta scattano due denunce

Indagini della polizia a Caltanissetta, coordinate dalla procura, per individuare i responsabili di alcuni furti e tentati furti in abitazione commessi in città. Denunciati due cinquantenni di nazionalità straniera che nei giorni scorsi hanno tentato un furto in un appartamento.

Gli agenti della Squadra Mobile, dopo una denuncia presentata in Questura, nei giorni scorsi hanno visionato le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza installato in un palazzo "visitato" dai due uomini consegnato alla polizia; il furto non si è consumato poiché entrambe le persone riprese nel video, e poi identificate, vedendo le telecamere sono fuggite.

Uno dei due uomini ha precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio. Individuato anche il mezzo utilizzato dai due stranieri per raggiungere Caltanissetta. Gli stessi due indagati, per una inchiesta nata da un’altra denuncia per tentato furto e violazione di domicilio presentata alla Stazione dei Carabinieri, sono stati denunciati.

Nei loro confronti sono tutt'ora in corso approfondite indagini finalizzate all’attribuzione di eventuali responsabilità per altri analoghi episodi denunciati all’Arma negli stessi giorni, in particolare sopralluoghi finalizzati al successivo compimento di furti in abitazione utilizzando metodo della colla applicata tra i portoni e gli stipiti, per verificare la presenza in casa dei proprietari. Al momento dell’identificazione, mentre uscivano da un altro condominio, i carabinieri li hanno trovati in possesso proprio di un tubetto di colla.