Un carabiniere siciliano muore in un incidente stradale a Mantova: era originario di Caltanissetta

Un carabiniere, libero dal servizio, è morto stamane in un incidente stradale, in viale Pompilio, a Mantova. La vittima è Mario Sicilia, di 31 anni, originario di Caltanissetta. Viaggiava in sella alla sua moto che si è scontrata con un Fiat Doblò condotto da un 76enne residente a Castellucchio. Trasportato in codice rosso all’ospedale civile, il carabiniere è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Mario Sicilia si era arruolato nell’Arma nel 2019 e prestava servizio alla Stazione carabinieri di Mantova dal 2020. Lascia la compagna e una figlia di due anni.