Gela, controlli anti caporalato e lavoro nero: denuncia e sanzioni

Ispezioni in aziende agricole del territorio di Gela, nell’ambito di servizi dei carabinieri del Gruppo per la tutela del lavoro di Palermo, in sinergia con i militari del comando Ppovinciale di Caltanissetta, contro i fenomeni del caporalato e del lavoro in nero. I controlli hanno portato all’irrogazione di sanzioni amministrative e ammende per 30.000 euo, con la denuncia di una persona per infrazioni riguardanti l’omessa nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la mancata nomina di addetti alle emergenze e al primo soccorso, l’assenza di informazione e formazione adeguata dei dipendenti, la mancata sorveglianza sanitaria, l’omessa redazione del D.V.R. e per non avere nominato gli addetti al primo soccorso, alla gestione delle emergenze e alla lotta antincendio. E’ stato inoltre adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per la presenza di lavoratori irregolari.