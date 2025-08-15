Il dissalatore di Gela entra in funzione, in rete 50 litri al secondo

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Da ieri sera (14 agosto) il dissalatore di Gela immette nella rete idrica 50 litri d’acqua al secondo, a vantaggio della fascia costiera e con beneficio del Nisseno e dell’Agrigentino. È il secondo dei tre impianti strategici realizzati dalla Regione Siciliana per contrastare l’emergenza idrica in Sicilia. A regime, entro pochi giorni, l’impianto avrà una produzione di acqua fino a circa 100 litri al secondo». Lo dice il presidente della Regione Renato Schifani.

«Il governo regionale - aggiunge - ha dimostrato che è possibile intervenire velocemente contro le emergenze storiche e proseguiremo nel compimento degli interventi infrastrutturali, da completare e accelerare».

