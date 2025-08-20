Caltanissetta, rubano lo scooter al venditore di rose bengalese: i cittadini ne comprano uno nuovo

A Caltanissetta una gara di solidarietà ha permesso di ricomprare lo scooter elettrico rubato ad Abdul Basid, venditore di rose originario del Bangladesh ma conosciuto in città da tutti come Rosario. In poche ore, grazie a una raccolta fondi partita sui social, è stata raccolta la somma necessaria per acquistare un nuovo mezzo che domani sera (21 agosto) gli sarà consegnato in un negozio di via Xiboli.

Il giovane ambulante, molto apprezzato dai nisseni, aveva messo da parte con fatica i soldi per comprare lo scooter che utilizzava negli spostamenti quotidiani e nel lavoro. Ieri però, mentre si trovava in un locale per vendere le rose, qualcuno glielo ha rubato lasciandolo a piedi. Subito alcuni clienti lo hanno accompagnato in questura per sporgere denuncia, ma nel frattempo in città era già scattata una mobilitazione che ha coinvolto centinaia di persone.