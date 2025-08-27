Evasione fiscale, confiscati beni per oltre 107 mila euro a un imprenditore di Mussomeli

Confisca da oltre 107 mila euro a un imprenditore della zona di Mussomeli, condannato in via definitiva per occultamento e distruzione di documenti contabili. A eseguire il provvedimento sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta, nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali.

L’indagine era partita da una verifica fiscale condotta dalla Tenenza di Mussomeli nei confronti di una società attiva nel commercio all’ingrosso di bevande alcoliche. I controlli avevano fatto emergere un sistema fraudolento che permetteva di ottenere forniture dalla Repubblica di San Marino mai registrate e completamente sconosciute al Fisco, perché documentate con fatture distrutte e non contabilizzate.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura di Caltanissetta aveva disposto un sequestro preventivo di beni della società e del suo amministratore, poi sfociato nel processo. Con la sentenza di condanna definitiva, la confisca è diventata irrevocabile e ha riguardato conti correnti, autoveicoli e immobili per un valore superiore ai 107 mila euro.