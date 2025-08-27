Niscemi, arrestato un giovane di 22 anni: aveva in casa 50 grammi di hashish e contanti

Un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Niscemi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, notato dai militari in un’area centrale della città con atteggiamento sospetto, ha tentato di allontanarsi ma è stato subito raggiunto e controllato.

Durante la perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati circa 50 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 125 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati.

Su disposizione della Procura di Gela, il giovane era stato trasferito in carcere, ma il Gip ha convalidato l’arresto disponendo misure cautelari meno restrittive: obbligo di dimora nel comune di Niscemi, con permanenza notturna in casa, e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.