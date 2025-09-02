L'incidente e poi la risa a colpi di mazze e martello, quattro arresti a Mazzarino

Un incidente stradale, a Mazzarino (Caltanissetta), lo scorso giugno era degenerato in un vero e proprio pestaggio a colpi di mazze e con un martello. Per questo i carabinieri del reparto territoriale di Gela ora hanno arrestato quattro mazzarinesi. Il gip gelese, con ordinanza, ha disposto i domiciliari per Filippo Cinardo, Calogero Cinardo, Vincenzo Alagona e Antonio Cadetto. Sono tutti coinvolti nella rissa. Stando ai carabinieri i 4 si sarebbero affrontati in strada. Tutti hanno riportato ferite anche gravi. Per un quinto giovane coinvolto è stata decisa la presentazione alla polizia giudiziaria.