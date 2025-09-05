Operata al femore a 103 anni, intervento record all’ospedale «Vittorio Emanuele» di Gela

A 103 anni è stata operata al femore, dall’equipe di Ortopedia dell’ospedale «Vittorio Emanuele» di Gela. La paziente ultracentenaria ha risposto bene all’intervento e dall’équipe del primario Salvatore Loggia parlano di «un record», data l’età della donna.

Insieme a Loggia, l’intervento è stato condotto dagli anestesisti Pino Caccamo e Francesca Calì, dall’ortopedico Sandra Marcellino e dagli infermieri Paola La Paglia e Salvatore Bunetta. La paziente aveva riportato la frattura del femore cadendo.