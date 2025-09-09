Caltanissetta, spacciava dai domiciliari: un trentasettenne finisce in carcere

Un 37enne è stato arrestato dai carabinieri a Caltanissetta per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, uno straniero, già ai domiciliari con braccialetto elettronico è stato trovato in possesso di 60 grammi di hashish, suddivisi in 25 dosi, un panetto di 28 grammi di hashish e materiale per il confezionamento e la pesatura.vLa droga, la cui presenza in casa era stata immediatamente segnalata dal fiuto dell’unità cinofila antidroga, era nascosta nella grondaia del balcone, in una tasca dell’accappatoio e all’interno di una tasca ricavata in un tappeto steso sul balcone. Il gip ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere dell’indagato. (