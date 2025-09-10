Caltanissetta, quasi mezzo chilo di marijuana nascosto tra le patatine: due arresti

I finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta hanno sequestrato quasi mezzo chilo di marijuana e arrestato due giovani dell’Agrigentino nell’ambito dell’operazione «Delivery Express», avviata lo scorso gennaio per contrastare il traffico di droga nelle piazze di spaccio nissene.

Le Fiamme gialle del Gruppo di Caltanissetta li hanno sorpresi in flagranza di reato mentre trasportavano circa 500 grammi di marijuana nascosti all’interno di buste di patatine a bordo della loro auto. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, i due sono stati arrestati. Successivamente il giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto e disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora in Sicilia.

Secondo le stime, la sostanza sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 9 mila euro.