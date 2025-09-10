Tentato omicidio a Riesi, ventenne ferito in casa da un colpo di pistola

Un ventenne di Riesi è stato ferito da un colpo di arma da fuoco alla spalla mentre si trovava nella sua abitazione del centro storico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto, mantenendo il massimo riserbo. La Procura indaga per tentato omicidio.

Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia. Il proiettile, entrato dalla spalla, si sarebbe conficcato nella colonna vertebrale.

Secondo le prime ipotesi investigative, a sparare potrebbe essere stato un conoscente. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, resta in condizioni gravi. I carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, non escludono che vi possa essere un collegamento con quanto accaduto a Gela, dove una ragazza di 28 anni si è presentata in ospedale con una ferita d’arma da fuoco alla spalla. Tuttavia gli inquirenti sono alla ricerca di altri elementi per poter affermare con certezza che vi sia un collegamento tra i due episodi.