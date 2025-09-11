Gela, armi per regolare conti privati: arrestati padre e figlio

I carabinieri di Gela hanno arrestato un venticinquenne e il padre di 49 anni, entrambi pregiudicati e residenti in città, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale su richiesta della Procura.

L’inchiesta, condotta tra gennaio e settembre 2023 con pedinamenti, osservazioni e attività tecniche, avrebbe documentato – secondo il Tribunale – la disponibilità di un fucile e di una pistola da parte dei due indagati, utilizzati per la gestione violenta di controversie private.

Gli investigatori hanno ricostruito anche un episodio di lite legato al furto di alcuni ovini, durante il quale padre e figlio avrebbero ipotizzato di incendiare l’auto del presunto responsabile o di ucciderne gli animali con le armi in loro possesso.

A rafforzare il quadro indiziario è stata la perquisizione eseguita nel settembre 2023, che ha portato al sequestro di munizionamento calibro 7,65. Il Gip, condividendo la ricostruzione accusatoria, ha disposto la detenzione in carcere per entrambi.