Marianopoli, in casa aveva 600 grammi di marijuana: arrestato

Nei giorni scorsi, i militari della compagnia carabinieri di Mussomeli, con il supporto del nucleo vinofili di Palermo, hanno arrestato a Marianopoli un uomo di 47 anni, originario del posto, per detenzione e spaccio di droga. L'uomo aveva da poco terminato un periodo di detenzione domiciliare per altri reati.

In particolare, i militari hanno proceduto a una perquisizione locale presso l’abitazione del prevenuto, rinvenendo due involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo pari a grammi 619,90 circa.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il soggetto è stato tratto in arresto e, su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che coordina le indagini, trasferito nella casa circondariale di Caltanissetta.

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con contestuale imposizione di permanere presso il proprio domicilio dalle ore 21 alle ore 7, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.