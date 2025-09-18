Inseguimento da film a Gela, arrestato un giovane per spaccio di droga

Trasportava droga in un’auto rubata. A Gela, la polizia ha arrestato un ragazzo di 20 anni per detenzione ai fini di spacci di sostanza stupefacente, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Il ventenne è stato bloccato dopo mezz’ora di inseguimento per le vie cittadine. Nella tarda serata di martedì, due uomini che viaggiavano a bordo di una Fiat 500 sulla strada statale 117 bis Caltagirone-Gela, alla vista di una pattuglia hanno accelerato l’andatura allontanandosi a forte velocità. Gli agenti, insospettiti, dopo essersi messi al loro inseguimento, hanno controllato la targa del mezzo attraverso il Ced interforze, accertando che era stato rubato a Caltagirone lo scorso 12 settembre.

L’equipaggio della polizia ha intimato invano ai conducenti di fermarsi. Durante l’inseguimento, lungo la strada statale 117 bis, i due nella vettura in fuga hanno lanciato dal finestrino un involucro in cellophane contenente 500 grammi di marijuana, recuperato da altro equipaggio della polizia. Nel corso dell’inseguimento in direzione del centro abitato di Gela, i fuggiaschi hanno forzato un posto di blocco, finendo poi in un vicolo cieco. A questo punto hanno abbandonato il mezzo tentando di dileguarsi a piedi. Uno di essi, il ventenne, è stato bloccato e tratto in arresto, l’autista, invece, è riuscito a fa perdere le proprie tracce approfittando del passaggio dato al volo da un motoveicolo in transito ed è attivamente ricercato