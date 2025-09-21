Montedoro, getta il pacchetto con l'hashish al posto di blocco: arrestato per spaccio e porto d'armi improprie

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Montedoro hanno arrestato un cinquantasettenne del posto, colto in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio e porto di armi od oggetti atti a offendere. L’operazione si è svolta su una via d’ingresso al centro cittadino, quando l’uomo, alla vista dei militari impegnati in un posto di blocco, ha tentato di liberarsi di un involucro di cellophane, lanciandolo dal veicolo. I carabinieri hanno recuperato immediatamente il pacchetto, risultato contenere circa 100 grammi di hashish.

A seguito del fermo, sono state eseguite perquisizioni personale e domiciliare: nell’abitazione del sospetto sono stati rinvenuti e sequestrati due bilancini di precisione intrisi di residui di droga, 1.715 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita e due coltelli a serramanico. Su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Caltanissetta, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Successivamente, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare dei domiciliari e applicando anche il braccialetto elettronico per monitorare i movimenti dell'uomo.