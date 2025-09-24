Caltanissetta, cade dal monopattino: un diciassettenne muore in ospedale

Il suo cuore s’è fermato per sempre. La sua vita è rimasta appesa a un filo per un paio di settimane ma, adesso, la speranza s’è definitivamente spenta. Il diciassettenne Michele Domenico Trentuno è l’ennesima vittima dell’asfalto. È deceduto ieri pomeriggio (23 settembre), in un letto di rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, a tredici giorni esatti dall’incidente in monopattino che ha provocato in lui effetti devastanti. Al punto tale che ieri il suo quadro clinico è precipitato irrimediabilmente.
Il ragazzo, alle soglie della maggiore età che avrebbe compiuto appena il mese prossimo, quel giorno, mentre era sul suo monopattino, ha perso l’equilibrio finendo sull’asfalto. Quali siano le ragioni è ancora uno dei passaggi ombrosi dell’indagine. La macchina dei soccorsi, pochi istanti dopo l’incidente, s’è messa subito in movimento. Ma già ai primi operatori sanitari arrivati in zona, le sue condizioni sono sembrate subito disperate. La gravità delle ferite riportate dal ragazzo è parsa evidente.
Subito è partita la corsa in ospedale. Il diciassettenne è finito d’urgenza sotto i ferri. È stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, poi il trasferimento nel reparto di rianimazione. E da quel momento la sua vita è rimasta sospesa. Sempre in bilico. La situazione, sotto il profilo clinico, non si sarebbe mai fatta confortante. Familiari, parenti e amici hanno pregato e sperato. Ma ieri pomeriggio anche le residue speranze sono svanite.
Michele non è riuscito a vincere la battaglia più importante della sua, disgraziatamente, breve vita. E la città intera s’è subito stretta al dolore dei familiari. Sotto l’aspetto investigativo - curato dalla polizia municipale - risposte potrebbero giungere dalla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Potrebbero rivelarsi determinanti per ricostruire con esattezza la dinamica.
