Caltanissetta, cade dal monopattino: un diciassettenne muore in ospedale

Il suo cuore s’è fermato per sempre. La sua vita è rimasta appesa a un filo per un paio di settimane ma, adesso, la speranza s’è definitivamente spenta. Il diciassettenne Michele Domenico Trentuno è l’ennesima vittima dell’asfalto. È deceduto ieri pomeriggio (23 settembre), in un letto di rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, a tredici giorni esatti dall’incidente in monopattino che ha provocato in lui effetti devastanti. Al punto tale che ieri il suo quadro clinico è precipitato irrimediabilmente.

Il ragazzo, alle soglie della maggiore età che avrebbe compiuto appena il mese prossimo, quel giorno, mentre era sul suo monopattino, ha perso l’equilibrio finendo sull’asfalto. Quali siano le ragioni è ancora uno dei passaggi ombrosi dell’indagine. La macchina dei soccorsi, pochi istanti dopo l’incidente, s’è messa subito in movimento. Ma già ai primi operatori sanitari arrivati in zona, le sue condizioni sono sembrate subito disperate. La gravità delle ferite riportate dal ragazzo è parsa evidente.