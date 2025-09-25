Carabinieri, il Generale Del Monaco in visita alle Stazioni di Resuttano e Santa Caterina Villarmosa

Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alle Stazioni dell’Arma di Resuttano e Santa Caterina Villarmosa. Accolto dai rispettivi Comandanti, il Generale ha incontrato i Carabinieri in servizio, sottolineando l’importanza della loro presenza quotidiana accanto ai cittadini e del costante impegno nel garantire la sicurezza delle comunità e la tutela del territorio.

Nel corso della visita, il Generale Del Monaco ha esortato il personale a proseguire il lavoro con dedizione e serenità, evidenziando quanto sia fondamentale un’azione capillare e incisiva sul territorio per rispondere in modo efficace alle esigenze di sicurezza della collettività. Particolare attenzione è stata posta ai servizi di prossimità, strumenti indispensabili per intercettare e prevenire le dinamiche criminali, anche le più complesse, rafforzando al tempo stesso il rapporto di fiducia con la popolazione.