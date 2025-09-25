Carabinieri, il Generale Del Monaco in visita alle Stazioni di Resuttano e Santa Caterina Villarmosa

Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alle Stazioni dell’Arma di Resuttano e Santa Caterina Villarmosa. Accolto dai rispettivi Comandanti, il Generale ha incontrato i Carabinieri in servizio, sottolineando l’importanza della loro presenza quotidiana accanto ai cittadini e del costante impegno nel garantire la sicurezza delle comunità e la tutela del territorio.
Nel corso della visita, il Generale Del Monaco ha esortato il personale a proseguire il lavoro con dedizione e serenità, evidenziando quanto sia fondamentale un’azione capillare e incisiva sul territorio per rispondere in modo efficace alle esigenze di sicurezza della collettività. Particolare attenzione è stata posta ai servizi di prossimità, strumenti indispensabili per intercettare e prevenire le dinamiche criminali, anche le più complesse, rafforzando al tempo stesso il rapporto di fiducia con la popolazione.
Il Comandante della Legione ha ribadito più volte la centralità del cittadino, sottolineando come la vicinanza alla comunità rappresenti la cifra distintiva dell’Arma. Un principio che si traduce nell’ascolto attento delle persone e nella presenza costante dei Carabinieri sul territorio, elementi che alimentano il legame storico tra istituzioni e cittadini.
Infine, il Generale ha voluto soffermarsi sui valori fondanti dell’Arma dei Carabinieri – fedeltà, professionalità, disciplina e senso di giustizia – richiamando ogni militare a orientare la propria attività di servizio secondo questi principi. Un richiamo forte alla responsabilità, ma anche allo spirito di missione che anima il lavoro quotidiano dell’Arma: garantire legalità, sicurezza e serenità alle comunità.
