Gela, aveva 50 grammi di cocaina: ai domiciliari

Ancora un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti operato dai carabinieri di Gela. Sorpresa in flagranza di reato una donna di 44 anni, gelese, pregiudicata, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella sua auto e nella sua abitazioni, durante le perquisizioni, sono stati trovati: una busta trasparente elettrosaldata sottovuoto contenente cocaina, per un peso di 50 grammi, materiale vario per il taglio e il confezionamento, tra cui 55 buste per il sottovuoto di varie dimensioni, della stessa tipologia di quella contenente lo stupefacente.

Quanto ritrovato è stato sottoposto a sequestro. L’arrestata, su disposizione della Procura della Repubblica di Gela che coordina le indagini, è stata tradotta presso la Casa circondariale femminile di Agrigento. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.