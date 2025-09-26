La Corte di Cassazione ha scarcerato l’ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante. A presentare ricorso agli Ermellini contro il decreto di carcerazione firmato dalla Corte di Appello di Caltanissetta era stato l’avvocato Giuseppe Panepinto.

L’ordine di carcerazione è sospeso; nel frattempo Montante ha potuto lasciare il carcere di Bollate, dove era recluso da qualche settimana. Montante ha una condanna definitiva per corruzione e accesso abusivo allo Sdi. La pena da contare deve essere ricalcolata in un processo bis a Caltanissetta.