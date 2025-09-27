Caltanissetta, chiede l'aiuto dei carabinieri ma viene arrestata per maltrattamenti

Ha aggredito e accoltellato il marito. Con questa accusa una donna di 61 anni è stata arrestata dai carabinieri a Caltanissetta per maltrattamenti. L’incensurata ha tentato di depistare in un primo momento le indagini; era stata lei, infatti, a chiedere aiuto alla Centrale operativa segnalando l’aggressione da parte del coniuge.

I militari appena giunti hanno notato tracce di sangue che conducevano dall’ingresso del condominio alla cucina dell’appartamento, dove era presente la 61enne in attesa del loro arrivo; l’atteggiamento della donna, la mancanza di tracce evidenti sul corpo e l’assenza del presunto aggressore in casa hanno insospettito i militari. Così, secondo quanto accertato, la donna, dopo aver provocato il marito, lo ha colpito con un coltello da cucina lungo 32 centimetri, nascosto successivamente sotto il letto.

Nel frattempo, il marito, rientrato dall’ospedale dove si era recato, ha confermato l’aggressione subita, avvalorata anche dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, da cui sono emerse dapprima violenze verbali nei confronti dell’uomo, anche in presenza del figlio, anch’egli bersaglio di offese e percosse, e infine l’aggressione con il coltello. Già una simile aggressione era stata subita alcuni mesi prima dall’uomo, che da anni è risultato subire violenze psicologiche e fisiche da parte della moglie, mai denunciate.