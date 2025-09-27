Caltanissetta, precipita un ascensore dell'ospedale: frattura alle gambe per una dipendente dell'Asp

Una dipendente dell’Asp di Caltanissetta è precipitata dentro l’ascensore dal terzo piano dell’ospedale Sant'Elia fino al piano meno uno per l'allentamento dei cavi. La donna, una portantina, stava

scendendo nel blocco operatorio quando improvvisamente l'ascensore è precipitato. Gli altri dipendenti hanno sentito le grida della collega.

Per liberare la donna sono intervenuti i vigili del fuoco. Una volta fuori la donna è stata portata al pronto soccorso e sottoposta ad esami diagnostici dai quali sarebbe emersa la frattura delle gambe.

«È inammissibile che all’interno di una struttura sanitaria, che dovrebbe garantire tutela e sicurezza, possano verificarsi episodi di tale gravità. È indispensabile accertare immediatamente le cause del crollo e le eventuali responsabilità», denuncia il Codacons. L’associazione chiede alla Procura della Repubblica di aprire «senza indugio» un’inchiesta per verificare le condizioni di manutenzione degli impianti, la regolarità dei controlli e la conformità delle certificazioni di sicurezza.

Contestualmente, sollecita la Regione e le autorità competenti «ad avviare verifiche straordinarie su tutti gli ascensori e i sistemi di trasporto verticale presenti negli ospedali siciliani». «Non è tollerabile - aggiunge il Codacons - che pazienti e operatori sanitari debbano mettere a rischio la propria vita a causa di impianti obsoleti, mal gestiti o scarsamente controllati. La sicurezza deve essere una priorità assoluta e non può essere sacrificata per incuria o negligenza».