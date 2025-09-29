Precipita l'ascensore dell'ospedale di Caltanissetta, ferita una dipendente

La procura di Caltanissetta ha aperto un’indagine contro ignoti, per il reato di lesioni personali colpose, per il cedimento dell’ascensore che si è verificato sabato pomeriggio all’ospedale Sant’Elia e che ha causato il ferimento di una dipendente dell’Asp. A condurre le indagini la polizia di Caltanissetta che in queste ore sta ricostruendo, anche grazie ai rilievi della Scientifica, quanto accaduto poco dopo le 14 di sabato pomeriggio.

La vittima dell’incidente, una operatrice sociosanitaria del reparto di Oculistica aveva appena preso l’ascensore per spostarsi dal quarto all’ottavo piano. Una volta in movimento però, probabilmente a causa di un guasto delle funi, che sarebbero fuoriuscite dall’apposito alloggiamento della puleggia, l’ascensore è precipitato fino al piano meno uno, dove si trova il blocco operatorio.

Gli altri dipendenti hanno sentito le urla della Oss, una donna di 48 anni, che nell’impatto ha riportato varie fratture scomposte agli arti inferiori e adesso è ricoverata nel reparto di Ortopedia dove dovrà essere sottoposta ad intervento chirurgico. Il direttore generale dell’Asp, subito dopo l’accaduto, ha dichiarato che adesso l’azienda sanitaria, una volta accertate le responsabilità, valuterà se rescindere il contratto con la ditta di manutenzione. Manutenzione che a quanto pare era stata fatta poco tempo prima.