Mazzarino, preso uno spacciatore: aveva cocaina

Spacciava droga nei luoghi frequentati dai giovani a Mazzarino. I carabinieri del reparto territoriale di Gela assieme ai militari della stazione di Mazzarino hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 49 anni, pregiudicato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le perquisizioni i militari hanno rinvenuto nella sua abitazione, occultati in diversi punti: una busta contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso di 150 grammi,

alcune dosi di hashish per un peso di circa 10 grammi e materiale vario per il taglio e il confezionamento.

Quanto ritrovato è stato sottoposto a sequestro. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’uomo l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune di Mazzarino