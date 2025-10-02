Niscemi, arrestato un latitante condannato a oltre dieci anni di carcere

Era irreperibile da maggio dell'anno scorso e le ricerche erano state estese anche in ambito europeo. I carabinieri di Gela e della stazione di Niscemi hanno arrestato un pregiudicato di 53 anni, originario di Vittoria e residente a Niscemi, che doveva scontare per una pena complessiva di 10 anni, 10 mesi e 29 giorni di reclusione.

L’uomo era stato condannato in via definitiva per rapina aggravata, furto e lesioni personali, reati commessi tra il 2012 e il 2016 nei comuni di Piazza Armerina, Valguarnera, Mirabella Imbaccari e Niscemi. Le indagini di allora avevano accertato il suo coinvolgimento, insieme ad altri complici, in una serie di aggressioni ai danni di anziani a cui venivano strappate dal collo collane in oro, provocando ferite e forte spavento.

Il provvedimento di esecuzione era stato emesso nel novembre del 2024 dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Caltanissetta, dopo la revoca della sospensione dell’ordine di carcerazione stabilita a maggio dal Tribunale di Gela.