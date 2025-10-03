Caltanissetta, controlli su scontrini e merce in fiera: scattano le sanzioni

Operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, durante la festa di San Michele Arcangelo, santo patrono del capoluogo nisseno. Intensificate le verifiche per il rispetto delle norme in materia fiscale e di sicurezza dei prodotti durante la fiera tradizionale, riscontrato diversi illeciti tra gli stand dedicati alla vendita di prodotti.

Contestate 21 violazioni relative alla mancata memorizzazione o trasmissione elettronica dei corrispettivi - comportanti una sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta con un minimo di 300 euro - mentre a 2 persone è stata verbalizzata l’omessa verifica periodica degli strumenti, violazione punita con la sanzione amministrativa da 100 euro a 1000 euro.

Tre operatori economici sono risultati aver completamente omesso l’installazione del registratore telematico, violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

Sequestrati oltre 10.000 prodotti destinati alla vendita, in particolare custodie per smartphone e capi d’abbigliamento in quanto merce non sicura per i consumatori e/o recante marchi contraffatti.