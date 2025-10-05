Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Barca a vela diretta a Gaza perde la rotta, l’equipaggio ha chiesto soccorso al largo di Gela

Foto d'archivio
Un’imbarcazione a vela che doveva forse raggiungere Gaza unendosi al secondo gruppo d’imbarcazioni partito a fine settembre da Catania ha probabilmente perso la rotta, anche a causa di problemi tecnici e l’equipaggio ha chiesto soccorso al largo di Gela.

Alla richiesta di soccorso hanno risposto i militari della capitaneria di porto. L’imbarcazione è arrivata al porto isola, a servizio del polo industriale gelese. A bordo della barca tre cittadini francesi che erano intenzionati a raggiungere le coste palestinesi.

L’imbarcazione, nelle prossime ore, dovrebbe raggiungere il porto di Licata. Sullo scafo c'è una grossa scritta «Free Palestine».

