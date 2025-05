Il tastierista dei Simply Red Dave Clayton regala una performance a Sutera

In viaggio per la Sicilia alla scoperta dell’entroterra meno battuto dal turismo di massa, il tastierista dei Simply Red Dave Clayton, dopo essere stato riconosciuto dai fan in un ristorante, non si è sottratto all’invito di mettersi al piano e improvvisare alcune note di un paio di successi della band inglese.

È accaduto a Sutera, nel Nisseno. Clayton, in questi giorni in vacanza in Sicilia, assieme a degli amici è partito da Palermo alla volta del piccolo borgo per partecipare a una giornata di studi e ricerca organizzata dal Fai. Qui ha accettato l’invito del comitato nisseno del Fondo ambiente a pranzare in un ristorante del paesino.

All’interno della trattoria dopo avere degustato un menu composto da piatti della tradizione locale, ha accolto senza esitare la proposta del sindaco Giuseppina Catania di mettersi al piano. Una breve esibizione che ha colto di sorpresa i tanti turisti che affollavano il ristorante, che oltre a intonare successi come "If you don't know me by now" hanno finito inevitabilmente per chiedegli un selfie. Richieste al quale Clayton si è concesso volentieri.