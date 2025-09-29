Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Piove sulla necropoli dei bambini al centro di Gela

Piove sulla necropoli dei bambini, inaugurata lo scorso 29 luglio in via Di Bartolo, nel quartiere Borgo, a due passi dal centro storico di Gela. Nessuno si era accorto di nulla fino a quando non sono arrivati i primi acquazzoni. L’amministrazione comunale ha già chiesto un intervento della Soprintendenza provinciale ai Beni Culturali. Le piogge degli ultimi giorni hanno causato infiltrazioni che rischiano di danneggiare il sito e i reperti di sedici sepolture di bambini, risalenti al VI secolo a.C. La Open Fiber, la società che si è occupata dei lavori per la musealizzazione del sito, ha comunicato l’avvio di sopralluoghi per valutare gli interventi da effettuare.

I residenti della zona hanno ricoperto con teloni il luogo, in attesa delle verifiche tecniche. Sono stati proprio loro a lanciare l’allarme.

