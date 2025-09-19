Confartigianato Caltanissetta e Casartigiani alleate per tutelare le imprese

L’accordo si concretizzerà attraverso la creazione di momenti di confronto e di progettazione comuni, la definizione di iniziative mirate alla promozione dell’artigianato locale e la partecipazione congiunta a eventi e occasioni di visibilità. Una sinergia che punta a rafforzare il ruolo delle imprese del territorio, accompagnandole nelle sfide di oggi e di domani.

L’intesa nasce dalla volontà di avviare un percorso condiviso che, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna realtà, possa tradursi in nuove occasioni di crescita e sviluppo. La collaborazione consentirà di mettere in rete esperienze e professionalità, offrendo un supporto più ampio e strutturato agli artigiani e alle piccole imprese, sia sul piano della consulenza che su quello delle opportunità di mercato.

Un’alleanza strategica a sostegno dell’artigianato e delle piccole imprese del territorio. È stato ufficialmente siglato un accordo di collaborazione tra Confartigianato Imprese Caltanissetta e Casartigiani del Golfo di Gela, con l’obiettivo di unire competenze e risorse per rafforzare le opportunità e i servizi destinati agli imprenditori associati.

Per rendere operativa la collaborazione, sarà istituito un tavolo tecnico congiunto, verrà definito un piano di attività condivise e saranno messi a disposizione spazi, strumenti e risorse comuni, in un’ottica di sinergia e di integrazione.

«Quella con Casartigiani è un’alleanza ad esclusivo vantaggio delle imprese del nostro territorio – dichiara il presidente di Confartigianato Imprese Caltanissetta, Marco Spiaggia –. Abbiamo deciso di unire le forze per ampliare e potenziare i servizi, integrando le competenze dei nostri uffici con quelle della loro struttura. Dalla consulenza sui bandi all’accesso al credito, vogliamo dare agli associati di entrambe le realtà una marcia in più».

Sulla stessa linea, il presidente di Casartigiani del Golfo di Gela, Antonio Ruvio, sottolinea: «La nostra organizzazione ha sempre perseguito l’obiettivo dell’unità dell’artigianato, senza mai mortificare le tradizioni e la storia di ogni singola realtà, ma al contrario valorizzandole in un’ottica di specializzazione e autonomia. Questo accordo è un passo concreto verso nuove strategie per dare agli imprenditori risposte adeguate ai tempi e alle sfide che ci attendono».

Con questo patto, Confartigianato Caltanissetta e Casartigiani Gela rafforzano la propria presenza sul territorio, con l’impegno di sostenere le imprese, favorire lo sviluppo economico e promuovere la cultura artigiana come valore identitario e leva di crescita.