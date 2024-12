Case a 1 euro a Caltanissetta, il Comune apre la piattaforma informatica

I proprietari che intendono cedere gli immobili nell’ambito del progetto «Case a 1 euro» possono iscriversi alla piattaforma informatica del Comune di Caltanissetta. L’intento è quello di riqualificare e ripopolare il centro storico aprendo all’acquisto di una casa per utilizzarla a scopo abitativo, turistico o alberghiero.

«Questo progetto, così come ampiamente dimostrato in altri Comuni italiani, garantisce numerosi vantaggi non soltanto legati al ripopolamento di alcuni quartieri poco abitati ma anche, a raggera, di poter portare un rilancio dell’economia nell’indotto che ruota attorno all’iniziativa» ha spiegato l’assessore al Patrimonio, Guido Delpopolo.

La piattaforma costituisce una banca dati per il Comune e i cittadini e permetterà d’individuare gli immobili messi a disposizione dagli stessi proprietari. Ad avanzare la proposta, già nel 2022, è stato il consigliere comunale Fabrizio Di Dio.

«La piattaforma - dice l’assessore Pierpaolo Olivo - permetterà di creare uno spazio di incontro tra persone che vivono anche in differenti città o, addirittura, continenti e che, senza questa interazione non avrebbero opportunità di creare le condizioni per la compravendita».