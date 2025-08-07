Caltanissetta, nasce Progetto Sicilia Sviluppo per rilanciare l’autonomia dell’Isola

Una nuova iniziativa politica ha preso corpo in Sicilia, terra da sempre considerata come laboratorio politico nazionale. Progetto Sicilia Sviluppo è il contenitore che nella fase embrionale, nasce spontaneamente senza sovrastrutture politiche, ma con una volontà precisa di cambiamento per il popolo siciliano.

Nei giorni scorsi, all’hotel San Michele di Caltanissetta, si è svolta la prima riunione del coordinamento Progetto Sicilia Sviluppo, che ha gettato le basi per la creazione di un’aggregazione politica e di proposta costruttiva a tutela della Sicilia. Al progetto hanno aderito diverse organizzazioni datoriali, associazioni di agricoltori e pescatori, partite iva e rappresentanti del mondo della cooperazione e della società civile. Ideatore dell’iniziativa, che ha moderato l’incontro, è Padre Giuseppe Di Rosa, storico rappresentante e tra i principali animatori del movimento dei Forconi.

«Non siamo né di destra, né di sinistra - ha spiegato nel corso del suo intervento Padre Di Rosa - ma proiettati al futuro della Sicilia, alla salvaguardia del suo patrimonio etico-culturale, contro tutte le forme di mafie, a difesa dell’agricoltura, della pesca e a tutela di quel valore imprenditoriale sano, che la nostra regione rappresenta. Oggi esiste una Sicilia che lotta per cambiare - ha aggiunto Padre Di Rosa - in grado di creare un volano economico ed occupazionale, dando così dignità al popolo fiero di sé stesso, della sua storia, delle sue tradizioni e consapevole delle sue tante contraddizioni».