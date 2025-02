Oncoematologia pediatrica, Aslti incontra gli studenti dell'istituto comprensivo di Vallelunga di Villalba

L’Aslti incontra gli studenti in occasione degli eventi organizzati nell’ambito della Giornata mondiale contro il cancro infantile: tappa a Villalba, in provincia di Caltanissetta, al plesso Garibaldi, dell’Istituto Comprensivo Vallelunga , per rilanciare i temi della ricerca e dell’assistenza in Oncoematologia pediatrica e fare il punto su tutte le attività, messe in campo dall’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, per sostenere l’unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico, attività che vedono Villalba tra i paesi più impegnati nella raccolta dei fondi.

All’incontro, intitolato «Costruiamo insieme il loro futuro» organizzato dai docenti e dall’associazione, stamattina, sono intervenuti la presidente di Aslti, Antonella Gugliuzza, la consigliera dell’associazione, Graziella Plumeri, Delia Russo, dirigenza medico dell’Oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico, e Rosellina Domilici, mediatore familiare e counselor di Aslti. Ha moderato la professoressa Giuseppa Immordino. Agli interventi, tra questi quello di una giovane guarita, Morena, sono seguite le esibizioni degli studenti che, con i loro strumenti, hanno eseguito diversi brani, tra questi «La Vita è bella» e «Sogna ragazzo sogna».