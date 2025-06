Montagnaterapia: dalla teoria alla pratica, conclusa la tre giorni tra Caltanissetta e le Madonie

Si è concluso con entusiasmo e partecipazione il percorso formativo dedicato alla Montagnaterapia, tenutosi per la prima volta in Sicilia, tra la tenuta Sant’Angela Merici di Caltanissetta – sede della cooperativa sociale ConSenso – e le vette di Piano Battaglia, nelle Madonie. Organizzata con il supporto della Società Italiana di Montagnaterapia (SIMonT), la tre giorni – dal 13 al 15 giugno – ha visto alternarsi momenti teorici a esperienze pratiche, grazie alla presenza della presidente Roberta Sabbion e del segretario Paolo Piergentili. Ad arricchire il programma anche il contributo di esperti come Francesco Lo Cascio del Cai di Palermo, la psicologa Alessandra Sardo, il pedagogista Gaetano Terlizzi, oltre a un collegamento video con Giulio Scoppola, padre fondatore della Montagnaterapia.

Dopo due giornate in aula dedicate alla storia, ai fondamenti e alla progettazione della Montagnaterapia, la domenica si è spostata all’aperto, con un’escursione nelle Madonie che ha coinvolto i partecipanti del corso – 18 in totale – e alcuni ragazzi con autismo della cooperativa ConSenso, accompagnati dalle loro famiglie e dagli operatori.