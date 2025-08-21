Gli rubano lo scooter a Caltanissetta, gli amici glielo ricomprano

Due giorni fa gli avevano rubato il motorino elettrico con cui lavorava in giro per la città come venditore ambulante di rose, riuscendo a farsi apprezzare e farsi voler bene da tutta Caltanissetta. E nel momento in cui ha avuto bisogno, la città ha risposto: raccogliendo in poche ore i soldi necessari per acquistare il nuovo mezzo. Così stamattina, davanti alla concessionaria di Giuseppe Nicoletti, c’è stata una grande festa per la consegna dello scooter a pedali ad Abdul Basid, 39 anni, originario del Bangladesh, ma per tutti i nisseni solo Rosario.

Martedì sera, mentre tentava di vendere rose in un locale del centro storico, qualcuno gli ha rubato lo scooter elettrico che aveva comprato con tanti sacrifici. A quel punto il 39enne non ha potuto far altro che recarsi, in lacrime, in questura per fare la denuncia. Ma i nisseni non sono rimasti insensibili e alcuni di loro, venuti a conoscenza dell’episodio, hanno lanciato una campagna di solidarietà che ha consentito, in poche ore, di raccogliere 2 mila euro. Il resto lo ha messo Giuseppe Nicoletti, proprietario di una rivendita di moto e ricambi che ha anche regalato un casco ad Abdul. E così questa mattina è stato consegnato a Rosario lo scooter elettrico a pedali nuovo di zecca grazie al quale potrà percorrere le strade cittadine per vendere rose e altro oggetti.