«Stop al genocidio»: lo striscione degli studenti nisseni diventa simbolo di speranza

«Stop al genocidio». È l’urlo di un folto gruppo di studenti nisseni che è stato impresso a chiare lettere su uno striscione che campeggia sul cavalcavia di via Rosso di San Secondo. Dietro stoffa e pennarelli c’è stata la ferma determinazione degli studenti di far sentire una voce. Quella del «basta guerre, basta violenza… e spazio al cambiamento», hanno ribadito ragazze e ragazzi.

«Niente guerre nel Mondo», è il concetto gridato dagli studenti in una visione più ampia, guardando a tutti i conflitti in corso in questo momento storico. Guardano a «un mondo diverso in cui vivere e crescere in pace i futuri figli».

«Sentiamo forte la responsabilità d’immaginare un mondo migliore e non all’ombra dei conflitti». È un coro unanime il loro. Mosso da un forte desiderio di «radicale cambiamento ed evoluzione dell’umanità tutta, contro ogni forma di violenza». Un atto di ribellione contro l’indifferenza, con ore di lavoro condivise, per ideare e creare, con un paio di docenti, Fabio Fiorenza e Alessia Cacciatore.