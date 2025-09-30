Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Società Ludi Pompeiani, la Legio Decima Fretensis di San Cataldo protagonista

Ludi Pompeiani, la Legio Decima Fretensis di San Cataldo protagonista

Un tuffo nella storia romana, tra scudi, elmi e danze antiche. Con l’associazione culturale «Legio Decima Fretensis» di San Cataldo che è stata ancora protagonista al mega evento di rievocazione storica «Ludi Pompeiani 2025», nel suggestivo scenario del parco archeologico di Pompei in occasione delle «Giornate Europee del Patrimonio».

Il 27 e 28 settembre, oltre 200 rievocatori storici, in arrivo da tutta Europa – tra cui Spagna, Belgio e Germania – sono stati i protagonisti di un’imponente rappresentazione dell’epoca imperiale, con accampamenti, didattiche, manovre militari, spettacoli gladiatori e coreografie storiche. L’organizzazione è stata curata dal coordinatore della corte imperiale del I secolo , Roberto Cinquegrana.

Tra i gruppi presenti, la Legione siciliana si è distinta non solo per la qualità delle proposte, ma anche per la freschezza del proprio organico. «Siamo un gruppo coeso e appassionato di storia romana – ha sottolineato il presidente dell’associazione, Giuseppe Ruggieri – e vantiamo l’età media più bassa tra tutti i partecipanti. È la prova che il lavoro con i giovani sta dando ottimi risultati».

Durante l’evento rievocativo, il gruppo ha allestito un accampamento romano completo, con tenda legionaria e velari, offrendo attività didattiche multilingue grazie alla preparazione dei ragazzi, fluenti in inglese, francese e spagnolo. Una presenza che ha riscosso grande successo tra i visitatori italiani e stranieri.

«Siamo in costante crescita – ha aggiunto Ruggieri – e ci aspetta un 2026 ricco di appuntamenti ed entusiasmo. Voglio ringraziare personalmente i nostri ragazzi e chi ci ha sostenuti, come il presidente Salvatore Saporito, che ci sostiene convintamente nel promuovere tra i giovani attività culturali, formative e sane».

Un’esperienza che conferma la «Legio Decima Fretensis» come ambasciatrice della storia e della cultura romana, capace di coniugare ricerca storica, passione e coinvolgimento delle nuove generazioni.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province