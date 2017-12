Droga, arrestato gambiano a Caltanissetta

CALTANISSETTA. Serata natalizia movimentata a Caltanissetta, dove sono scattate le manette per un gambiano di 28 anni trovato in possesso di droga. In un'abitazione, sono stati trovati circa 40 involucri di carta stagnola contenenti sostanze stupefacenti pronte per essere vendute, e sequestrati oltre 45 grammi di hashish.

Proprio la notte di Natale, la Guardia di Finanza, mentre si trovava in servizio, ha notato due extracomunitari che, alla vista dell’auto delle fiamme gialle, si sono dati alla fuga. Al rocambolesco inseguimento, nel quartiere Provvidenza, si sono uniti anche i Carabinieri della Radiomobile nissena che avevano notato la scena.

Dopo la frenetica corsa per le strade del centro storico, durante la quale i fuggitivi hanno fatto perdere le proprie tracce, i militari hanno deciso di perquisire un appartamento di via Goldoni, all’apparenza disabitato. Una volta fatta irruzione, i baschi verdi e i carabinieri hanno trovato nascosto nella soffitta dell’edificio (dalle precarie condizioni igienico-sanitarie) uno dei fuggitivi che cercava di occultare alcune “stecche” di hashish tra i calcinacci dello stabile semi-distrutto.

Da una preliminare analisi dello stupefacente sembrerebbe essere lo stesso sequestrato la scorsa settimana, sempre nel quartiere Provvidenza, durante un servizio interforze finalizzato al controllo del centro storico nisseno. I controlli effettuati dalle Fiamme Gialle, e dalle altre FF.OO., si inquadrano nel più ampio contesto dell’intensificazione delle attività di prevenzione e repressione dei crimini per la riqualificazione del quartiere Provvidenza di Caltanissetta e l’operazione di servizio condotta costituisce un’ulteriore conferma del controllo esercitato dalle Forze dell’Ordine sul territorio nisseno a tutela della legalità e al contrasto dei traffici illegali, come la produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

© Riproduzione riservata