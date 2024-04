Riesi, il delitto Fiandaca: dubbi sulla cicca di sigaretta trovata sul luogo dell'omicidio

Giallo sulla cicca. È stata la stessa procura generale di Caltanissetta a mettere in discussione la veridicità di quel mozzicone trovato sul luogo del delitto. Uno degli elementi chiave che incastrerebbe almeno uno dei sospetti assassini. Già, un cicca di sigaretta rinvenuta sulla scena dell’agguato, ma schiacciata in punta e contorta come se fosse stata spenta in un posacenere e non gettata in aperta campagna su un terreno peraltro bagnato dalla pioggia.

Non sarebbe questo il solo passaggio a tinte fosche saltato fuori al processo d’appello per il delitto del trentottenne di Riesi Salvatore Fiandaca, ucciso in un agguato scattato nel febbraio di sei anni fa. I suoi familiari (assistiti dagli avvocati Walter Tesauro e Giovanni Pace) sono parti civili. Alla sbarra quattro riesini, il ventitreenne Giuseppe Antonio Santino, al quale è stato ricondotto il mozzicone, il trentaduenne Michael Stephen Castorina, il trentottenne Gaetano Di Martino, il trentaquattrenne Pino Bartoli (assistiti dagli avvocati Giovanni Maggio, Vincenzo Vitello, Michele Ambra e Angelo Asaro) tutti condannati all’ergastolo al termine del processo di primo grado perché riconosciuti colpevoli di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione e porto di armi.