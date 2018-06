Lavoro, partono i mini cantieri per cento disoccupati a Caltanissetta

Boccata d’ossigeno per cento disoccupati che versano in precarie condizioni economiche. Per un anno saranno impiegati nei mini cantieri e percepiranno un compenso mensile di 400 euro. Svolgeranno lavori socialmente utili alla collettività e andranno in un certo modi a coprire i buchi di organico al Comune dove le diffuse carenze mettono a rischio la continuità di alcuni servizi.

L’assessorato comunale ai Servizi sociali ha messo a disposizione per l’avvio dei mini cantieri 226 mila euro. I cento lavoratori sono stati scelti fra tre fasce: famiglie con figli, famiglie senza figli, cittadini soli. Il 25 e 28 effettueranno le visite mediche poi il 2, 3, 4 e 5 luglio.

