Il Gela sarà allenato da Karel Zeman, il figlio di Zdenek

Sarà Karel Zeman l’allenatore del Gela calcio (serie D) per la prossima stagione. Manca solo la firma sul contratto - che dovrebbe arrivare domani o lunedì, quando il tecnico sarà in città - ma l’accordo in pratica c'è in tutto.

Karel, figlio di Zdenek, ha 41 anni e ha esperienza in serie C e D. Lo scorso anno ha provato a salvare il Santarcangelo nel girone B di serie C, perdendo ai play out con il Vicenza. Campionato di livello con la Reggina, dove ha mostrato un gioco aperto ed efficace. Esperienze anche in Sardegna e con il Fano.

