Tennis Club di Caltanissetta, il ristorante è abusivo: va abbattuto

Una parte del ristorante realizzato al Tennis Club Villa Amedeo dovrà essere abbattuta. La costruzione, per quel troncone di locale, è risultata abusiva come è emerso in due conferenze di servizi convocate dall’assessore allo Sport Carlo Campione con Asp, Provincia e Demanio Militare per decidere le procedure di affidamento del prestigioso impianti sportivo fra i più belli ed efficienti della città. La parte in eccedenza del ristorante è stata costruita su un terreno di proprietà della Provincia ente al quale è stata già notificata l’ordinanza di demolizione dell’ufficio tecnico comunale.

