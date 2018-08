"Battichiè", Giancarlo Cancelleri attore per un giorno a Mussomeli

In una piazza siciliana in mezzo alla gente: ma stavolta non per arringare la folla da un palco, ma semplicemente in veste di attore in una riproposizione storica.

Come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, Giancarlo Cancelleri per un giorno ha lasciato gli scranni dell’Ars accettando l’invito di comporre il cast di attori e comparse che sabato sera a Mussomeli hanno ricreato momenti di vita quotidiana degli anni ’40.

Il leader dell’opposizione dei 5 Stelle al governo Musumeci, con tanto di camicia bianca e bretelle, è stato attivamente impegnato nell’organizzazione di Battichié, manifestazione giunta quest’anno alla seconda edizione.

Gi.Ta.

