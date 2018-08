Automobilisti indisciplinati a Caltanissetta, in aumento le multe dei vigili

Quasi 7500 multe per un incasso di 890mila euro. Sono i dati dei primi sette mesi dell’anno diffusi dala polizia municipale che dimostrano per l’ennesima volta come il nisseno sia un automobilista indisciplinato. E si tratta di numeri in crescita rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (quasi mille verbali in più) che dovrebbero consentire di arrivare o sfiorare il target d’incasso (un milione e mezzo di euro) fissato dall’amministrazione comunale per l’anno 2018. Un traguardo a portata di mano stante ai dati dei primi sette mesi con 7451 verbali la maggior parte riferibile a divieti di sosta, l’infrazione più diffusa sulle strade del capoluogo accertata non solo nei servizi viabilità ma anche dallo «Street Control» che ha dato un contributo determinante con l’accertamento di 2500 violazioni.

