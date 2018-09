Arrivano otto piloni a scomparsa, off-limits il centro storico di Caltanissetta

Centro storico sempre più «chiuso». Caltanissetta lentamente sta diventando la città dei piloni a scomparsa. I primi due erano comparsi un anno e mezzo fa in corso Vittorio stamattina ne verranno ben otto e tutti a protezione di una strada pedonalizzata da quattro anni.

Il collaudo finale delle attrezzature installate da più di un mese è stato fatto ieri mattina ed è arrivato il via libera all’attivazione. Tre piloni sono stati posizionati all’inizio di corso Umberto all’incrocio con corso Vittorio Emanuele, altri alle spalle della statua di Re Umberto I, due infine in via Salita Matteotti all’altezza di Palazzo Moncada Bauffremont. Un pilone a scomparsa costa quattromila euro.

