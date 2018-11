Caltanissetta, centro storico al buio: "Illuminazione moderna inadeguata"

C’è buio la sera in centro storico, non tanto perché l’illuminazione pubblica non funzioni quanto, invece, perché sono state cambiate le luci. Il led che secondo l’amministrazione dovrebbero fare risparmiare le casse del comune.

La diatriba tra consiglieri comunali e amministrazione nasce da una presa di posizione dei consiglieri della lista civica Moderati per Caltanissetta, gruppo formato da Guido Delpopolo, Rita Daniele, Walter Dorato e Giada Ambra che sull’illuminazione nel centro storico stanno conducendo una battaglia e la conseguente risposta dell’assessore Giuseppe Tumminelli, che difende la scelta operata dall’amministrazione comunale.

«Dopo circa cinque anni di richieste da parte dei residenti e dei commercianti delle suddette aree, che con forza chiedevano al sindaco di potenziare l’illuminazione pubblica - scrivono i consiglieri- il primo cittadino ha pensato bene di sostituire la vecchia illuminazione con una nuova che potrebbe anche risultare più moderna ma che di fatto ha abbassato notevolmente l’intensità della luce nelle vie del centro».

