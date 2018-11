Ubriaco disturba i clienti di un pub a Caltanissetta, arrestato

Un ventenne ubriaco ha disturbato i clienti di un pub in via Consultore Benintendi, nel centro storico cittadino di Caltanissetta. L’uomo avrebbe anche impedito al titolare dell’esercizio commerciale di chiudere l’attività, minacciando ritorsione se non gli avesse fornito da bere.

È stato allertato il 112 e sul posto sono arrivati gli agenti di una volante della polizia di stato. Il ventenne appena ha visto gli agenti si è scagliato contro di loro con insulti e minacce. Si è infine scagliato contro un poliziotto, tentando di colpirlo con una testata.

L'uomo è stato bloccato e portato in questura. Durante il tragitto e negli uffici ha tentato atti di autolesionismo. Infine è stato identificato e arrestato. Si tratta di Mohamed Moqrani, marocchino di 20 anni, senza fissa dimora, accusato dei reati di resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e ubriachezza molesta.

Su disposizione del pubblico ministero di turno alla procura della repubblica di Caltanissetta è stato portato al carcere di Malaspina.

