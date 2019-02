Caltanissetta, il centrodestra diviso sul candidato sindaco

Non è il paese dei campanelli la coalizione che appoggia la candidatura a sindaco di Michele Giarratana. Mentre i leader dei partiti hanno fatto il passo in avanti ufficializzando la decisione dall’altro ci sono frange di malumore in ordine sparso.

Uno dei movimenti che appoggia Michele Giarratana, il più grande il più robusto Diventerà Bellissima è spaccato, c’è una componente che al di là della decisione ufficiale assunta dalla coordinatrice Giovanna Candura non vede di buon occhio la candidatura Giarratana. Convocate riunioni ed incontri per pensare anche ad un’alternativa.

La scelta considerata come calata dall’alto sta stretta ad una minoranza che tuttavia è parte integrante del partito numerosi nell’ultima settimana gli incontri, riunioni che i ben informati dicono porteranno alla scelta di un terzo candidato se ce ne sarà la possibilità ed il tempo mancano soltanto 113 giorni alle elezioni.

