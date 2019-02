Caltanissetta, il M5S ha scelto il proprio candidato sindaco: è Roberto Gambino

Fumata bianca ieri sera a conclusione della riunione del meet-up nisseno del Movimento Cinque Stelle. È Roberto Gambino, architetto e dipendente comunale, il candidato sindaco scelto dopo non poche polemiche delle ultime settimane, all’interno del gruppo che in un primo tempo si era diviso tra i sostenitori di Giovanni Magrì e Bambi Santagati e quelli che propendevano per Gambino.

Magrì qualche giorno addietro ha fatto un passo indietro autonomamente affermando che non era neanche autoproposto per la carica di candidato sindaco. Il vinciotore l’ha spuntata con il 65 per cento delle preferenze contro il 30 di Santagati.

La riunione che si è svolta nella sede dei grillina nel quartiere Balate-Pinzelli, alla presenza del deputato regionale Giancarlo Cancelleri che da più di un mese segue personalmente la vicenda che in alcuni momenti ha rischiato di minare l’equilibrio del movimento.

L’articolo nell’edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia

