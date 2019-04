Comunali, Di Maio il 26 aprile a Caltanissetta in sostegno di Gambino

Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sarà in Sicilia venerdì 26 aprile alle ore 19.30 in Piazza Garibaldi a Caltanissetta a sostegno del candidato sindaco Roberto Gambino. Il Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico ha dato in queste ore conferma del solo appuntamento nisseno alla vigilia delle elezioni amministrative 2019.

"Sarà un momento di piazza - spiega il candidato sindaco M5S - che chiaramente serve ad aiutare i miei concittadini a capire cosa sta facendo il Movimento 5 Stelle a livello nazionale e in ciascun comune che amministra e, per veicolare determinate informazioni. Ringrazio sin da adesso la struttura di governo Conte e del Movimento 5 Stelle per l'attenzione riservata alla mia città e al mio territorio".

"Delle tutele delle nostre filiere agroalimentari, all'attenzione per la nostra Corte d'Appello e ancora, dal decreto sblocca cantieri che ha permesso di far ripartire ad esempio i lavori della SS 640, alla fine dell'incubo incertezza occupazionale per i precari storici dei comuni, anche quelli del Nisseno". (ANSA)

